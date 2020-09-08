Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?
1979 yılında çekilen Türk Filmi Şark Bülbülü oyuncuları kimler? Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü nerede çekildi?
Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmleri arasında yerini alan Şark Bülbülü filmi konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Cansev- Hatice
Ayşen Gruda– Fethi'nin Kız Kardeşi
Osman Alyanak– Haydar
Sırrı Elitaş– Zülfo Ağa
Dinçer Çekmez– Gazino Patronu Fethi Bey
Selim Naşit –Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Yadigar Ejder – Mazlum
İhsan Yüce – Muhtar
Yavuz Karakaş – Arap Cemal
Zeki Sezer – Plaj Doktoru
Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci
Ahmet Açan – Noter
Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo
Bahri Ateş – Şıh Hazretleri
Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı
Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi
Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok – İmam
Yüksel Sezgin
Yüksel Gözen
Dündar Aydınlı – Mafya
Giray Alpan – Gazino Görevlisi
Levent Öktem – Gazino Müdürü
Yaşar Şener – Halil Ağa
İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi