İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 yaşındaki Halil İbrahim D., cep telefonunun şarj aleti nedeniyle tartıştığı 24 yaşındaki ağabeyi Kenan D.'yi, babasına ait ruhsatlı tabancayla vurarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Sabancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim D. ile ağabeyi Kenan D. arasında cep telefonunun şarj aleti yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Kavga sırasında Halil İbrahim D., çiftçi babasına ait ruhsatlı tabancayı alıp, ağabeyine ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan ağabey, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Halil İbrahim D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.