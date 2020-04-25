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Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış'ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.

25.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:01

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilçede, aniden başlayan kar yağışı, ağaç, bitki ve yolların kaplamasına neden oldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Araçlarının üzerindeki karları temizleyen kent sakinlerinden Ahmet Demirci, nisan ayının son günlerindeki kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi. Demirci, "Yine 25 Nisan'da Sarıkamış'a kar yağdı. Lapa lapa kar yağıyor, biz de arabalarımızı temizliyoruz. Her taraf bembeyaz, sanırım kar yağışı devam edecek." dedi.

BURADA MAYIS AYINDA DA KAR YAĞAR

Metin Yanar da "Kömür getirmeye gidiyordum döndüğümde her taraf bembeyaz olmuştu şaşırdım. Burası Sarıkamış mayıs ayında da kar yağar." diye konuştu.