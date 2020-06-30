Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çiftçiden 2 TL'ye alınan kiraz, markette 9 TL'ye satılıyor. 100 metrelik mesafede fiyatın 7 kat arttığını belirten üreticiler, bu duruma isyan ediyor.
30.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:24
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde toptancılar kirazın kilogramını 2 TL'den alırken, aynı kirazın ilçede marketlerde paketlenmiş halde 8 TL 95 kuruştan satılması üreticiyi üzüyor.
100 METRE MESAFEDE 7 TL FARK VAR
Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kiraz alınan merkezimiz ile market arasında 100 metrelik mesafe var. Aynı kiraz toptan alım merkezinde kilogramı 2 TL'den alınırken markette neredeyse 9 TL'den satılması üreticilerimiz için son derece üzücüdür. Aradaki tek fark satılan kirazın ambalaj içinde olmasıdır. Bizim derdimiz Afyon ve çevre illere 5 TL gibi rakamdan alınan kirazın Şaphane ilçemizde de aynı fiyattan alınmasıdır. Yetkililerimizden üreticilerimiz için acil destek istiyoruz" dedi.