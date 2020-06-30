Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 8 TL 95 kuruş Kütahya'nın Şaphane ilçesinde toptancılar kirazın kilogramını 2 TL'den alırken, aynı kirazın ilçede marketlerde paketlenmiş halde 8 TL 95 kuruştan satılması üreticiyi üzüyor.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde toptancılar kirazın kilogramını 2 TL'den alırken, aynı kirazın ilçede marketlerde paketlenmiş halde 8 TL 95 kuruştan satılması üreticiyi üzüyor.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kiraz alınan merkezimiz ile market arasında 100 metrelik mesafe var. Aynı kiraz toptan alım merkezinde kilogramı 2 TL'den alınırken markette neredeyse 9 TL'den satılması üreticilerimiz için son derece üzücüdür, Aradaki tek fark satılan kirazın ambalaj içinde olmasıdır. Bizim derdimiz Afyon ve çevre illere 5 TL gibi rakamdan alınan kirazın Şaphane ilçemizde de aynı fiyattan alınmasıdır. Yetkililerimizden üreticilerimiz için acil destek istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA