Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti

Brezilya Paulista Kadınlar Kupası tarihi bir skora sahne oldu. İlk yarıda rakip filelere 17 kez havalandıran Sao Paulo, Taboao maçının 90 dakikasına tam 29 gol sığdırdı.

Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (3), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Perolla attı.

"ANTRENMAN ÜRÜNÜMÜZ BİLE YOK"

İlk maçını 3-0 kazanan Sao Paulo A Grubu'nda 2'de 2 yaparken, rakibinin henüz puanı bulunmuyor.

Taboao'nun orta saha oyuncusu, maç sonrası kulübün yaşadığı mali sorunlara dikkat çekerken; "Bizim bir antrenman ürünümüz bile yok. Kimseye para ödenmiyor. Turnuvaya katılmak için çaba sarf ettik ancak asla başımızı aşağı eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.