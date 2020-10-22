Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti
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Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti

22.10.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:31

Brezilya'da Sao Paulo'nun Kadın Takımı, dün oynanan maçta tarihi bir skor elde etti. Brezilya Paulista Kadınlar Kupası'nda Taboao ile karşılaşan Sao Paulo, 17'si ilk yarıda olmak üzere rakip kaleye tam 29 gol attı ve mücadeleyi 29-0 kazandı.

Brezilya Paulista Kadınlar Kupası tarihi bir skora sahne oldu. İlk yarıda rakip filelere 17 kez havalandıran Sao Paulo, Taboao maçının 90 dakikasına tam 29 gol sığdırdı.

Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (3), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Perolla attı.

Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti

"ANTRENMAN ÜRÜNÜMÜZ BİLE YOK"

İlk maçını 3-0 kazanan Sao Paulo A Grubu'nda 2'de 2 yaparken, rakibinin henüz puanı bulunmuyor.

Taboao'nun orta saha oyuncusu, maç sonrası kulübün yaşadığı mali sorunlara dikkat çekerken; "Bizim bir antrenman ürünümüz bile yok. Kimseye para ödenmiyor. Turnuvaya katılmak için çaba sarf ettik ancak asla başımızı aşağı eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti

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