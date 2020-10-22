Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti

Brezilya'da Sao Paulo'nun Kadın Takımı, dün oynanan maçta tarihi bir skor elde etti. Brezilya Paulista Kadınlar Kupası'nda Taboao ile karşılaşan Sao Paulo, 17'si ilk yarıda olmak üzere rakip kaleye tam 29 gol attı ve mücadeleyi 29-0 kazandı.