Kağıthane'de, iki aile arasındaki sandalyeli ve kovalı 'çocuğumu dövdün' kavgası kameralarda
14.10.2020 10:54 | Güncelleme: 14.10.2020 15:51
Kağıthane'de bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdüklerini iddia ettikleri aileye sandalye ve kovalarla saldırdı. Saldırıda taksici Eyüp Erik ve ailesinin attığı eşyalar kendi araçlarına zarar verirken, Erik, olaydan sonraki gün aracına zarar geldiği için Çimen ailesinden para istedi. Erik'in bu isteği kabul edilmedi ve kavga yeniden alevlendi.
Kağıthane Gültepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, Adnan Çimen ve ailesi taksici Eyüp Erik ve ailesi tarafından "çocuğumuzun kolunu kırdınız" iddiasıyla saldırıya uğradı.
TAKSİCİNİN ATTIĞI EŞYALAR KENDİ ARACINA ZARAR VERDİ
Saldırıda Erik ve ailesi Çimen'in bulunduğu eve, kova ve sandalye fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlattığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.
ARACINA ZARAR GELDİĞİ İÇİN PARA İSTEYİNCE KAVGA YENİDEN ÇIKTI
Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para istedi. Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.