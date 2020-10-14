Kağıthane'de, iki aile arasındaki sandalyeli ve kovalı 'çocuğumu dövdün' kavgası kameralarda

Kağıthane Gültepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, Adnan Çimen ve ailesi taksici Eyüp Erik ve ailesi tarafından "çocuğumuzun kolunu kırdınız" iddiasıyla saldırıya uğradı.

TAKSİCİNİN ATTIĞI EŞYALAR KENDİ ARACINA ZARAR VERDİ

Saldırıda Erik ve ailesi Çimen'in bulunduğu eve, kova ve sandalye fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlattığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.

ARACINA ZARAR GELDİĞİ İÇİN PARA İSTEYİNCE KAVGA YENİDEN ÇIKTI

Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para istedi. Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.