Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho, bu sezon takımın en çok gol atan ve en çok asist yapan ismi konumunda. Sarı-siyahlı formayla bu sezon 39 maçta görev alan Sancho, bu karşılaşmalarda 23 gol atıp, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

Takımın en çok gol atan ismi olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak Paderborn maçının ikinci yarısında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çekti.

Sancho, 2004/05 sezonunda bu yana, Bundesliga'da 15 gol ve 15 asist rakamlarına ulaşan tarihteki ilk oyuncu oldu.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Gösterdiği performansla daha şimdiden geçtiğimiz sezon istatistiklerini geride bırakan Sancho, Avrupa'nın devlerini de peşine takmış durumda. 2017-18 yılında Manchester City'den Alman ekibine transfer olan Sancho, 2 sezonda gösterdiği performansla değerini katlamayı başardı.

Transfer döneminin açılmasının ardından Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüksek bir bonservis bedeliyle Dortmund'un kapısını çalacağı ifade ediliyor. Ayrıca diğer bir Premier Lig ekibi Chelsea ile La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona'nın da Sancho'nun transferi için girişimde bulunması bekleniyor.

GEORGE FLOYD'U UNUTMADI

Profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Sancho, ABD'de polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden George Floyd'u unutmadı.

Sancho attığı ilk golün ardından "George Floyd için adalet" yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.

Maçın ardından Twitter hesabından duygularını paylaşan 20 yaşındaki futbolcu "Profesyonel futbolculuk yaşamımdaki ilk hat-trick. Benim için buruk bir sevinç çünkü şu an dünyada çok daha önemli şeyler oluyor. Bunları görmezden gelmemeli ve değişim için çabalamalıyız. Bir araya gelmeli ve adalet için savaşmalıyız. Birlikte daha güçlüyüz. #GeorgeİçinAdalet" şeklinde konuştu.

HAKIMI VE THURAM DA FLOYD'U ANDI

Sancho'nun takım arkadaşı Achraf Hakimi ve Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram da attıkları golün ardından George Floyd'a anmayı ihmal etmediler.

İşte Hakimi ve Thuram'un gol sevinçleri;