HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 15 sezon sonra Bundesliga'da 15 gol ve 15 asist rakamlarını geçen ilk futbolcu olan Sancho, Paderborn maçında attığı ilk gol sonrası tişörtüne yazdığı "George Floyd için adalet" yazısını gösterdi.

01.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:52

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho, bu sezon takımın en çok gol atan ve en çok asist yapan ismi konumunda. Sarı-siyahlı formayla bu sezon 39 maçta görev alan Sancho, bu karşılaşmalarda 23 gol atıp, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

Takımın en çok gol atan ismi olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak Paderborn maçının ikinci yarısında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çekti.

Sancho, 2004/05 sezonunda bu yana, Bundesliga'da 15 gol ve 15 asist rakamlarına ulaşan tarihteki ilk oyuncu oldu.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Gösterdiği performansla daha şimdiden geçtiğimiz sezon istatistiklerini geride bırakan Sancho, Avrupa'nın devlerini de peşine takmış durumda. 2017-18 yılında Manchester City'den Alman ekibine transfer olan Sancho, 2 sezonda gösterdiği performansla değerini katlamayı başardı.

Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı

Transfer döneminin açılmasının ardından Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüksek bir bonservis bedeliyle Dortmund'un kapısını çalacağı ifade ediliyor. Ayrıca diğer bir Premier Lig ekibi Chelsea ile La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona'nın da Sancho'nun transferi için girişimde bulunması bekleniyor.

GEORGE FLOYD'U UNUTMADI

Profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Sancho, ABD'de polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden George Floyd'u unutmadı.

Sancho attığı ilk golün ardından "George Floyd için adalet" yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.

Maçın ardından Twitter hesabından duygularını paylaşan 20 yaşındaki futbolcu "Profesyonel futbolculuk yaşamımdaki ilk hat-trick. Benim için buruk bir sevinç çünkü şu an dünyada çok daha önemli şeyler oluyor. Bunları görmezden gelmemeli ve değişim için çabalamalıyız. Bir araya gelmeli ve adalet için savaşmalıyız. Birlikte daha güçlüyüz. #GeorgeİçinAdalet" şeklinde konuştu.

HAKIMI VE THURAM DA FLOYD'U ANDI

Sancho'nun takım arkadaşı Achraf Hakimi ve Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram da attıkları golün ardından George Floyd'a anmayı ihmal etmediler.

İşte Hakimi ve Thuram'un gol sevinçleri;

Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Spor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Spor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Spor
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık Spor
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var Spor
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip Spor
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Ali Babacan Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Kenan Doğulu Hande Ataizi
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:53:02. #1.15#
title