Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı

Sancaktepe'de iş makinası taşıyan tır, yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarptı.

02.09.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:19

İstanbul Sancaktepe'de iş makinası taşıyan tır, yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaymaya devam eden TIR bir eve çarparak, durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik ve korku yaşandı.