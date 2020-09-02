Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı

İstanbul Sancaktepe'de iş makinası taşıyan tır, yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaymaya devam eden TIR bir eve çarparak, durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik ve korku yaşandı.