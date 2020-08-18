İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de temizlik için gittiği 3 farklı evden 20 adet küpe, 5 adet kolye,4 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 2 adet bileklik ucu, 4 adet altın zincir çalan kadın yakalandı.

100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDI

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerle 3 farklı evden yapılan hırsızlık yapıldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphelinin üç adreste temizlik yapan Günnur S.'den şüphelenerek, evinde arama yaptı. Şüphelinin evindeki aramalarda 20 adet küpe, 5 adet kolye,4 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 2 adet bileklik ucu, 4 adet altın zincir ele geçirildi. Kadının çaldığı ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyete getirilen Günnur S. suçunu itiraf etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.