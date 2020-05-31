Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı

Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olup, memleketi Samsun'da toprağa verilen polis memuru Atakan Arslan'ın, önceki görev yeri olan Zonguldak'ta deniz kıyısında gitar eşliğinde şarkı söylediği görüntüler, ortaya çıktı.

"ATAKAN ARSLAN ANISINA"

Şehit Arslan'ın, arkadaşları bu görüntüleri, "Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan polisimizin Zonguldak'ta görev yaparken çektiğimiz video. Atakan Arslan anısına. Videoları atmaya söz vermiştim atamadan şehit oldu Atakan kardeşim" notuyla paylaştı. Şehit Arslan'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.

BİR KIZI VARDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu. 31 yaşındaki Atakan Arslan'ın 2 yıldır Diyarbakır'da görev yapıyordu, evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babasıydı.