Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı

Samsunda'da aralarında husumet bulunan kadınlar arasındaki tartışma kavgaya döndü. Bıçaklarla birbirine saldıran kadınlardan 2'si yaralanırken olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

31.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:39

Samsun'da, husumetli kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, B.Ü. ve T.O. yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

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BIÇAKLA SALDIRDILAR

Olay, 29 Ağustos gecesi, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadınlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralıların tedavi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri ise 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.