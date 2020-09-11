Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Samsun'da gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi 2 genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

11.09.2020 01:43 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:40

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark

2 GENÇ KIZ KAZADA ÖLDÜ

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Tır Garajı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 55 PK 003 plakalı otomobil ile 55 ADZ 304 plakalı otomobilin karıştığı kazaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada hukuk fakültesi öğrencisi Merve Özdemir ve Ecem Korkmaz hayatını kaybetti.

Mehmet Enver Çeker (21), Eray Duran (20), Kudret Sarı ve Berkay Cebeci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.