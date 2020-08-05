Başakşehir Danimarka'da golü erken yedi! Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya geliyor.

İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta da istediği skoru elde etmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Başakşehir Kopenhag'ı elemesi halinde, çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19:55 başlayan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönetiği maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte takımların sahaya çıktığı 11'ler;

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba

CANLI ANLATIM

Dakika 2: Mikkel Kaufmann'ın pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Dakika 4: Kopenhag, Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçti. Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.

Dakika 13: Rasmus Falk'un ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topu uzaklaştırmayı başardı.