Sami Kohen, gazetecilik ve dış politikaya kendini adayan ülkemizdeki başarılı isimlerdendir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sami Kohen'in 70 yılını gazetecilik ve dış politikaya adamış duayen bir isim olduğunu belirterek, "Sami Kohen eskimeyen bir marka." dedi. Sami Kohen kimdir, kaç yaşında? Sami Kohen kitapları nelerdir?

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi'nin Gazetecilik bölümünde başladı ve ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nde lisansını tamamladı.

Yahudi bir aileden gelen Sami Kohen, babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı.

Sami Kohen, dış siyaset / politika konularında yazdığı köşe yazılarıyla tanınan bir yazar ve gazetecidir.

Sami Kohen, Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde dış politika yorumcusu olarak da görev aldı. 1954 yılında Ercument Karacan'ın sahibi olduğu Milliyet gazetesine Dış Haberler Şefi olarak atandı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesindeki dış politika ve uluslararası ilişkiler konusunda köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaya devam etmektedir.

1970'lerde ve 1980'lerde, Türkiye'de "The Guardian", "The Economist" ve "The Christian Science Monitor" muhabirliği yaptı. Halen "Newsweek"in muhabiridir.

1963 yılında Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, Mehmet Ali Birand'ı Sami Kohen'in yanına gönderdi. Böylece onun da gazeteci olmasına vesile olmuştur. 60'lı yıllarda Milliyet gazetesinde Mehmet Ali Birand, Halit Kıvanç ve Altan Erbulak ile aynı odayı paylaştı.

Türkiye dışındaki medya organlarında "Sam Cohen" imzasını kullanmaktadır.

1958 yılında ABD'de birçok gazetede konuk gazeteci olarak çalıştı. 1960'larda ve 1970'lerde kısa ve uzun süreli olarak birçok dış merkezde görev aldı. Önemli uluslararası olayları yerinde izledi.

1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp adlarında bir oğlu, bir kızı vardır.

1980-1984 yıllarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Akabinde Türkiye Basın Enstitüsü Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen "Dünyanın Yazısı" adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.

16 Şubat 2019 tarihinde Sami Kohen'e Türkiye'nin saygın sivil toplum kuruluşlarından "Global İlişkiler Forumu", düzenlediği bir törende "onur üyeliği" ödülünü verdi.

2020 yılında ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından Sami Kohen'e "Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

SAMİ KOHEN'İN KİTAPLARI

2008 - Dünyanın Yazısı

1982 - Bugünkü Japonya

1982 - Değişen Çin