Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı. Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kente ilk ziyaret edilen yer luna parklar ve alışveriş merkezleri oldu.

CADDELER DOLDU TAŞTI

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu. Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü. Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de, salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.