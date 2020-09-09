Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler

Koronavirüs salgını dünya otomobil devlerini dize getirdi. Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi dünya genelinde 17 otomobil üretici şirketinde yaptığı araştırmayı yayınladı. Salgının otomobil sektörünü 11 milyar euronun üzerinde gerilettiği belirtilen araştırmada, sadece Tesla'nın salgından etkilenmediği belirlendi.

EN KARLISI TESLA OLDU

Araştırmaya göre, otomobil üreticileri 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar kar elde etti, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 17 otomobil üreticisinin kar oranları yarıya düştü. Salgından etkilenmeyen tek şirket olan Tesla ise nisan-haziran döneminde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek karlı otomobil şirketleri arasında en karlı seviyeye çıktı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ MİTSUBİSHİ'DE

Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 eksi ile bu yılın ikinci çeyreği zararla kapattılar. Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.