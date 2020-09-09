Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler
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Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler

Koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü bu yılın ikinci çeyreğinde 11 milyar euro kaybetti. Salgından etkilenmeye tek şirket Elon Musk'ın kurduğu Tesla oldu.

09.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:28

Koronavirüs salgını dünya otomobil devlerini dize getirdi. Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi dünya genelinde 17 otomobil üretici şirketinde yaptığı araştırmayı yayınladı. Salgının otomobil sektörünü 11 milyar euronun üzerinde gerilettiği belirtilen araştırmada, sadece Tesla'nın salgından etkilenmediği belirlendi.

EN KARLISI TESLA OLDU

Araştırmaya göre, otomobil üreticileri 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar kar elde etti, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 17 otomobil üreticisinin kar oranları yarıya düştü. Salgından etkilenmeyen tek şirket olan Tesla ise nisan-haziran döneminde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek karlı otomobil şirketleri arasında en karlı seviyeye çıktı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ MİTSUBİSHİ'DE

Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 eksi ile bu yılın ikinci çeyreği zararla kapattılar. Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.

Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ALİ ARABAYA BAK: dünyada düşen otomobil fiyatları 300 bin 500 bin deki hurdaların 500 bin 300 bin ettiği tek ülke ağır hasarlı hurdaların 100 binlerce lira olduğu hurda yığınınlarının altından çok kar ettiği ülke
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EMRE: TÜRKİYE''dEKİ OTOMOBİL SEKTÖRÜ: MERHABA :)
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