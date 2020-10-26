Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a gelmiş

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını söyleyen Vali Doğan, "Bir kaç hafif yaralımız var. Can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

"TERÖRİSTLER PARAMOTORLA MÜNBİÇ'TEN AMANOSLAR'A GELDİ"

Rahmi Doğan, "Teröristler paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Doğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün İskenderun'a inen bu 2 terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda, Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur"

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir.