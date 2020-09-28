Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir süredir yoğun ziyaret ve kötü kullanım sebebiyle gündemde olan Salda Gölü ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacak.

15 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin tedbirler hakkında bilgi veren Kurum, "Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacak" diye konuştu.

"GAYEMİZ EŞSİZ GÜZELLİĞİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK"

Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık. Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak."

SİGARA İÇMEK YASAKLANMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söylemiş; 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıklamıştı.