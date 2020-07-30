Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı

Bursa'daki Muradiye Camii'nde yaşanan olayda, çelik kasa içindeki paraları çalmak isteyen hırsız, bir telin ucuna sakız yapıştırarak paraları çaldı. Hırsızın eylemi güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı incelemeler ardından, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ

Bursa'daki Muradiye Camii'nin boş olmasını fırsat bilen hırsız, camiye girerek yardım paralarının bulunduğu çelik kasaya yöneldi. Hırsız, önceden hazırladığı sakızları, inşaat teline yapıştırıp bir düzenek oluşturarak, sakızlı teli çelik kasanın içerisine saldı. Çelik kasa içerisindeki paraların sakıza yapışmasının ardından teli çekerek paraları çalan hırsız, paraları cebine koyduktan sonra tekrar caminin içerisine yöneldi. Bir süre camide vakit geçirdikten sonra camiye vatandaşların gelmesi üzerine dışarı çıkan hırsız bölgeden hızla uzaklaştı.

Çelik kasadaki paraların çalındığının anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Camiye gelen polisler güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından, sakız ve tel ile düzenek kurarak çelik kasadaki paraları çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZIN EYLEMİ KAMERALARA YANSIDI

Caminin kumbarasından para çalan düzenekli hırsız güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Camiye girdikten sonra direkt olarak paraların bulunduğu çelik kasaya yönelen hırsız, önce sakız yapıştırılmış teli çelik kasanın içerisine saldı, ardından kağıt paralar yapışınca tekrar teli geri çekti.

Camiden hırsızlık yapılmasına çok şaşırdığını belirten bir mahalle sakini, "Böyle insanlar yüzünden şehrimiz kötüleniyor. Gelmiş para kasasının yanında oyalanmış, sonra elindeki aparatı kasanın içerisine sokup paraları çıkartıp almış" diye konuştu.