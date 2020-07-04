Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından fay hattını andıran yarık oluştu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi.
04.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:13
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından binaların yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, drone ile havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.
DEPREM ETKİSİ YAPTI
Patlamaların deprem hissi verdiğini söyleyen vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Havadan çekilen fotoğraflarda, korkunç patlamalar sonrası bir fay hattı gibi yarık oluştuğu görüldü.