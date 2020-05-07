SAKARYA Elindeki dövme sayesinde yakalandı

Elindeki dövme sayesinde yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 4 camiye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar, semaver ve bir miktar para çaldı. Polis güvenlik kameraları sayesinde elindeki dövmeden E.O.?nun kimliğini belirleyerek, 2 kişiyi yakaladı.

Adapazarı ve Serdivan'da bulunan 4 caminin kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak içine giren E.O. ile B.G. (25), camilerden dizüstü bilgisayar, çay kazanı, elektrikli semaver ve bir miktar para çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Hırsızlardan E.O.?nun elindeki dövmeden kimliği tespit edildi. E.O. ile birlikte hırsızlık yaptığı B.G. yakalandı. E.O.?nun daha önceden hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.