Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki korkunç patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece gözaltına alınanların sayısı 4'e ulaşırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 4 OLDU

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti.