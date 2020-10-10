Sahte alkol teröründe ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden, 3 kişi daha hayatını kaybetti.

4 KİŞİ DAHA FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Maya ve Aydın Göksoy ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Adem Güneş olduğu öğrenildi.

Hasan Çetinesen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öte yandan sahte alkol içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 2'si taburcu olurken, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.