Sahilde tuvaletini yapan şahıs kendisini uyaran iki kişiyi bıçakladı

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında bulunan çimlik alanda meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, sahilde yürürken çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Bu sırada oradan geçen Hamdi B. ve Enes B., şahsa uyarıda bulundu. Şahıs kendisine tepki gösteren Enes B. ve Hamdi B. ile tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıs yanında bulunan bıçağı çıkararak Hamdi B. ve Enes B.'yi yaraladı ve daha sonra olay yerinden kaçtı.

YARALILAR DA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu. Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.