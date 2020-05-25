Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kızı Ela için 4 tane terlik aldı. Ancak terliklerin kızına olmadığını fark eden Gökbakar, bunları başka çocuklara hediye etmek istedi.

"ELOŞ, 4 MİNİK ARKADAŞINA HEDİYE ETMEK İSTEDİ"

Terliklerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gökbakar, "Değerli dostlar, Ela'ya terlik almıştım fakat maalesef küçük geldi... Bunları iade etmek yerine ihtiyacı olan 4 minik arkadaşına hediye etmek istedi Ela... Bende buraya koydum... 22-23 numara bunlar yani 6C diye geçiyor... Ayağı bu numara olan 4 minik kız çocuğuna Eloş'tan karınca kararınca... İsteyenler olursa aşağıya yazsın, bir şekilde ulaştırırız..." dedi.

Gökbakar'ın paylaşımını görenler "Güzel davranış", "Ne tatlı bir düşünce" ve "Güzel kalpli insan" yorumlarını yaptı.