Sivas'ta sağlık çalışanları yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağlık ekipleri, yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı. Öfkeli kişilerin yanından polis yardımıyla uzaklaştırılan sağlıkçılar, yaralı kişilerden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Sivas'ın Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada yaralılar olduğu ihbarını alan 112 ekipleri, polis ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ö.C., B.E. ve R.Ö. isimli sağlık çalışanlarını tehdit edip hakaretler savuran saldırganlar ambulansa da zarar verdi.

POLİS KORUMASINDA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Sağlık personeli polis memurlarının yardımı ile olay bölgesinden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılar bu kişilerden şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, B.E. ve R.Ö, adliyeye sevk edildi. Haklarında, "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

VALİ SALDIRGANLARI KINADI

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadı. Ayhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece saatlerinde kendilerine yardım etmek üzere olay yerine intikal eden sağlık görevlilerimize saldıran kendini bilmezlere gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Fedakarlık örneği sağlık görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızda olmaya devam edeceğiz."