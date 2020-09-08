Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüslü annelere uyarı: Bebeklerinizi emzirin

Sağlık Bakanlığı, "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi"ni güncelledi. Rehbere eklenen anne sütü bölümünde Koronavirüs tanısı konulan annelere "bebeğinizi mutlaka emzirin" uyarısı yer aldı.

"Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi"ni güncelleyen Sağlık bakanlığı rehbere "anne sütü" bölümünü ekledi. Bakanlık, Kovid-19 tanılı da olsa anne sütünün bebek için en iyi beslenme kaynağı olduğunu açıkladı.

"EMZİRMENİN FAYDASI BULAŞMA RİSKİNDEN DAHA AĞIR BASIYOR"

Rehberde, "Anne sütündeki ana risk, anne ile yakın temas ve enfeksiyon riskidir. DSÖ, Kovid-19 şüphesi olan veya tanı alan annelerin emzirmeye başlaması veya devam etmesi için teşvik edilmesini öneriyor. Anneler, emzirmenin faydalarının, olası bulaşma risklerinden önemli ölçüde daha ağır bastığı konusunda mutlaka bilgilendirilmeli" denildi.