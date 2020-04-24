Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'na koronavirüs salgını ile mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü Vuhan şehri ile İstanbul'u kıyaslayan Bakan Koca, "Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı. Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti" şeklinde konuştu.

RAMAZAN AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında Ramazan ayında toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesinin salgınla mücadelede kritik eşik olduğunu vurgu yapan Bakan Koca, "Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız" dedi.