Bakan Koca bıkmadan, usanmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" ifadelerini kullandı.

YENİ VAKALARIN ARDINDAN YENİ BİR UYARI GELDİ

Bakan Koca'dan bugünkü açıklanan vaka sayılarının ardından yeni bir uyarı geldi. 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de 5 Temmuz'da vaka sayıları düne göre azaldığı açıklanırken son 24 saatlik verilere göre; 1148 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 758'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 225'e çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN 7 İLİ AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil" ifadelerini kullandı.