Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk popunun usta isimleri Mazhar Fuat Özkan'ın ortaklaşa yaptığı "Maske Tak" müziğini paylaştı.

"TEDBİRLERİN MÜZİĞİNİ YAPTILAR"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazhar Fuat Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" ifadelerini kullandı.

Mazhar Fuat Özkan'ın "Maske Tak" şarkısında şu sözler yer aldı:

Dışarıya çıkınca, parkta sokakta yürüyünce maske tak,

Metroya otobüse binince, çarşıya pazara gidince maske tak ,

Kurallara uyalım, mesafeyi koruyalım,

Geçer bu sıkıcı günler, sabredersek bu da geçer, maske tak.