Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili LGS ve YKS sınavlarına atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlere sosyal medya hesabından dikkat çekti.

KORONAVİRÜS GÖNDERMELİ YKS PAYLAŞIMI

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili zaman zaman dikkat çeken açıklamalar yapan Koca, bu kez de LGS ve YKS'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." ifadesini kullandı.