Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."

90 AMELİYATHANE BULUNUYOR

İlk etabının 20 Nisan'da hizmete alınması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar yapılıyor.

Bünyesinde 8 farklı hastaneyi barındıran ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olan bir milyon metrekarelik şehir hastanesinde, her branştan 708 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 90 ameliyathane bulunuyor. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde ise 456 yatak yer alıyor.

Ayrıca İstanbul'un birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle deprem izolatörleriyle donatıldığı öğrenilen hastanenin, 20 Mayıs itibarıyla tam kapasite hizmet vermesi hedefleniyor.