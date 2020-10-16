Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde genel anlamda yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız." dedi.

Bakan Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yüz yüze eğitimde yaşanan son gelişmelerle ilgili sorusu üzerine Bakan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemde bu açılan sınıflarla ilgili pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta açılmayan sınıflara göre kısmen düşüşlerin de olduğunu biliyoruz. Bu muhtemelen alınan tedbirlerin ve kontrollü davranılmış olmasının sonucu olabilir. Ama bunu diğer açılan sınıflarda da aradan iki üç haftanın geçmesiyle birlikte bu pozitif vakaların görülüp görülmediğini veya ne oranda görüldüğünü önümüzdeki hafta değerlendirilmiş olacağız. Önümüzdeki dönemde genel anlamda yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız."

Bakan Koca, salgının seyrini görerek hangi sınıfların açılacağı ve nasıl açılacağıyla ilgili Bilim Kurulu'nun bir değerlendirme yapacağını belirterek, gelecek hafta Bilim Kurulu'nda bu konunun gündeme geleceğini aktardı.

Aşı çalışmalarında yapılan son çalışmalarla ilgili gelen soru üzerine Bakan Koca, dünyada faz 3 çalışması aşamasına gelmiş 6 aşının bulunduğunu aktardı.

Bu aşılardan iki tanesinin Türkiye'de olduğunu anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Sanırım en geç bir buçuk ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu arada firmalarla da biz yakın iş birliği içindeyiz. Eğer bu anlamda koruyuculuğunu bağışıklık durumunu görmüş olursak, tatmin olursak, bu aşıları da temin ederek vatandaşımıza kullandırmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede karşılıklı görüşmelerimiz söz konusu. Türkiye'de yapılan aşıların sadece bir tip olmadığını bilelim. Dünyadan birçok ülkeden farklı olarak geliştirilen birçok aşının Türkiye'de benzerlerinin geliştirildiğini bilelim. Bu aşılardan dört tanesi mesafe almış durumda, iki tanesi hayvan çalışması bitmiş durumda, bir tanesinin de inaktif dediğimiz aşının da dolumu bitmiş oldu, üretimi de tamamlandı. Gönüllülerin tespiti ve onların izalosyonu sağlanmış olacak. İki haftadan sonra gönüllülere uygulaması yapılacak. Yani faz 1 çalışması başlamış olacak."

(Bitti)