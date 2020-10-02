  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük....

02.10.2020 15:33 | Güncelleme: 02.10.2020 15:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık."

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