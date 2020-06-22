Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 192 yeni vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadesini kullanmıştı.

BAKAN KOCA'DAN DÜZELTME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı metinde yer alan "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." ifadesinin yanlış olduğunu belirterek, doğru sayının 220 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: 'İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla' 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar azalmaya devam ediyor. 21 Haziran'da açıklanan verilere göre; 40.496 test yapılırken 1192 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 187 bin 685'e ulaştı. 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4950'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 160 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 412 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 327, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 803 oldu.