Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Bana yaklaşma göndermeli 23 Nisan paylaşımı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda klasikleşen bir gelenektir devlet büyüklerinin çocuklara koltuklarını devretmesi. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu ritüel gerçekleşemedi.

Son ayların popüler yöntemi olan sanal toplantılar ise bir nebze olsun çocuklara koltuk devretme ritüelini gerçekleştirmede aracı oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda da hem bakanın koltuğuna hem de Koronavirüs Bilim Kurulu'ndaki bilim adamlarının koltuklarına çocukların oturduğu görüldü.

"BANA YAKLAŞMA" GÖNDERMESİ GÜLÜMSETTİ

Videonun başında yer alan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yerine geçen çocuk, kendisine süt getiren annesini "Bana yaklaşma" diyerek sosyal mesafe için uyardı. Annesinin kendisine "Sütünü iç" demesi üzerine çocuk "Tamam" dedi.

BAKAN GÖREVLİYİ UYARMIŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı bu video nisan ayı başında canlı yayında yaşanan bir olaya gönderme. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla açıklama yaptığı sırada sosyal mesafeyi unutarak yanına yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı. O anlar, sosyal medyada da sıkça paylaşılmıştı.