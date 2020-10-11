Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı. Özkök'ün vaka sayısından hasta sayısına geçilmesine yönelik sorusunu cevaplayan Bakan Koca, o konuda yanlış algı yaratıldığını belirtti ve "Her ülke kendi test politikasını belirliyor. Biz de Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim test rehberimizle, test politikamızla ilgili her bilgiyi verdik. Dedik ki: 'Semptomlu yani hastalık bulgusu olan kişilere test yapıyoruz'. Oxford'un yayımladığı, hangi ülkenin nasıl test yaptığıyla ilgili tabloda da bu görünüyor" dedi.

Temmuz ayında normalleşme sürecine geçildiğini aktaran Koca, " Sınırlamalar kalktı, ülkeler arasındaki geçişler başladı. Biz de havaalanı gibi, yurtdışına gidenler gibi, cezaevinde olanlar gibi, çeşitli kesimlerde kesitsel taramalara başladık." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA KESİTSEL TARAMALARI DA TOPLUMLA PAYLAŞACAĞIZ"

Özkök bunun üzerine, "Bunun vaka ve hasta kavramlarıyla ilgisini anlayamadım" derken, Koca, "Var. Kesitsel taramalarda semptom yok. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız" dedi.

Koca'nın açıklamasından sonra araya giren Özkök, "Sayın Bakanım bir dakika önemli bir şey söylüyorsunuz. Yanlış anlamıyorum değil mi? Vaka diyorduk, sonra hasta dedik kafalar karıştı. Şimdi bunların hepsini açıklayacağız diyorsunuz. Ne zaman başlayacaksınız bunu yapmaya?" şeklinde bir soru sordu.

"BU AYIN 15'İNDE BAŞLIYORUZ"

Soruya yanıt veren Koca, "Bu ayın 15'inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildireceğiz" ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile semptomu olmayan vakaların günlük paylaşılan koronavirüs tablosunda yer almadığını söylemişti. Bu açıklamanın üzerine eleştirilerin hedefin olan Koca, Türk Tabipler Birliği tarafından istifaya davet edilmişti. Eleştirilere yanıt veren Bakan Koca, ulusal çıkarları gözettiğini aktarmıştı.