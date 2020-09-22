Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz nedir? Saferin ilk çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır? İlk çarşamba ne zaman?

Vatandaşlar Safer ayının ilk ve son çarşamba günü ne zaman araştırıyor. Bugün yani 22 Eylül Salı akşam namazından sonra Safer ayının ilk çarşamba gecesine idrak edilecektir. Peki ilk ve son çarşamba günü ne zaman hangi günlere denk geliyor? Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak bir namaz var mı? Tarifi nedir?

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının ilk çarşamba günü 23 Eylül 2020 Çarşamba günü dür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. Yani 22 Eylül Salı'yı, 23 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

Safer ayının ilk çarşamba gecesi : 22 Eylül Salıyı 23 Eylül Çarşambaya bağlayan gece

Safer ayının ilk çarşamba günü : 23 Eylül Çarşamba günü

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZIN TARİFİ

Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belalardan Allah-u Te'ala'nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) önce 4 rekat nafile namaz kılar. Namazda her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi, 1 Felak Suresi, 1 kere de Nas Suresi okuyup selam verir ve dua eder.

Kaynak: (Şeyh Mahmud Sami, el-Ed'iye ve'l-ezkar, sh:120)

REKAT REKAT OKUNACAKLAR

1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINABİLİR?

Yukarıda tarifi yapılan bu namaz 22 Eylül Salı'yı 23 Elül Çarşamba'ya bağlayan gece kılınmaktadır. Namazın imsak vaktinden önce kılınması gerekmektedir.