Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.

"BİR SÜRE HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA KALACAĞIM"

Saadet Partili Karaduman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım. Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah. Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MECLİS'TEKİ VAKA SAYISI 38'E YÜKSELDİ

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 6'sı milletvekili olmak üzere 38'e yükseldi. Bunlardan 4'ü milletvekili 20'sinin tedavisinin tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman