S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak

Washington yönetimi, geçen yıl S-400 krizine, Türkiye'yi F-35 jet programından çıkararak tepki göstermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Reuters'a göre, geçen hafta, S-400'lerin Ankara yakınlarından, canlı-ateş tatbikatı için Sinop'a çekilmesi Türkiye-NATO gerilimini yeni bir safhaya taşıyabilir.

Türkiye, 2017 yılında Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk parti (dört füze bataryası) geçen yıl Türkiye'ye ulaştı. Daha önce radar testleri yapılan füzelerin atış testleri bir ilk olacak.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Türkiye'nin S-400 füzelerini yarın (cuma günü) yaklaşık 6 saat sürecek radar testine sokacağı belirtildi. Reuters Haber Ajansı, gerçekleşecek testin Sinop yakınlarda olacağını ve füze atışı yapılacağını yazdı.

Türkiye, ayrıca yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda da bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'nin Sinop bölgesinde Navtex ilan etmesi ve Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihlerinde atış eğitimi için kapalı olacağını duyurması S-400 savunma sistemini test edeceği söylentilerini kuvvetlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Ocak tarihindeki TSK'nın Rus yapımı S-400 sistemlerini göreve hazır hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.

S-400 GERGİNLİĞİ TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

Geçen yıl başta ABD ve AB ülkelerinin tepkisini çeken Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınması sonrasında Ankara-Washington hattında tansiyon yükselmiş ve ABD, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı. Fakat ABD, Türkiye'nin 2020'ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edeceğini de duyurmuştu. ABD o dönemde Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri kurması durumunda yaptırım uygulanabileceğini de dile getirmişti.

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.