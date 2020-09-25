Rüyada yeşillik görmek ne demektir? Rüyada yeşillik görmek ne anlama gelir? Rüyada çimenlere uzanmak ne demektir? Rüyada yeşil yolda yürümek nedir?

Rüyada yeşillik görmek cennetle tabir olunur. Rüyada yeşillik görmek cennet, murat, iyilik ve güzellik demektir. Peki rüyada yeşillik görmenin diğer anlamları nedir? İşte rüyada yeşillik görmenin anlamları;

RÜYADA YEŞİLLİK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada yeşillik görmek iyiye yorulur. Rüyasında kişinin yeşillik görmesi sıkıntı ve dertlerinden kurtulacağa ve işlerinin açılacağına yorulur. Hayatının düzene gireceğine hayallerine kavuşacağına delalet eder. Rüyada yeşillik görmek kişinin huzurunun ve neşesinin yerine geleceği kısmet, şans ve zenginliğinin artacağına delalet eder.

RÜYADA ÇİMENLERE UZANMAK

Rüyada çimenlere uzanmak, uzun bir süredir konuşulmayan ve unutulmuş bir işin neticeye bağlanıp, çözüme kavuşacağı anlamına gelmektedir. Güzel ve hayırlı işler olacak demektir. Rüyada çimenlere uzanmak, iyi bir geçime, hayırlı ve helal rızka, bereketli bir insan olmaya ve bol kazançla nasiplenmeye yorulur. Rüyada çimenlere uzanmak rüya sahibinin sağlık söz konusu olduğunda dağları delip, Fizan'a kadar bile gidebileceğine yorulur. Sağlık konusunda hassas olan rüya sahibi çalışkan, azimli ve aynı zamanda da hırslıdır.

RÜYADA KURUMUŞ OTLAR GÖRMEK

Rüyasında kurumuş otlar görmek, hayattan artık eskisi gibi zevk almıyor demektir. Kurumuş otlar görmek hiçbir şeyi bilerek ve isteyerek yapmadığı anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi günlük hayatında üşengeç ve miskin birisidir. Hayattan hiçbir şey istemeyen ve ne yapacağını bilemeyen biri olarak karşımıza çıkan rüya sahibi kendisini toparlaması için zamana ihtiyacı vardır.

RÜYADA YEŞİLİK YEMEK

Rüyada yeşillik yemek, kişinin sağlıklı bir şekilde beslendiğini göstermektedir. Rüyada taze, diri ve güzel yeşillik yemek bolluk ve berekete işaret eder. Aynı zamanda kişinin alın teri ile kazandığı rızka ve nimetlere işaret eder. Neşe ve mutluluk anlamlarına da gelir. Aynı zamanda kişinin ruhunun, bedeninin ve moralinin iyi olabilmesi için bir yolculuğa ve tatile çıkması gerekmektedir.

RÜYADA YEŞİLLİK TOPLAMAK

Rüyada ormanda yeşillik toplamak, kişinin kafasına göre davranmasına, kimseye tabii olmamasına ve serbest bir işle çalışıp özgürce hareket edilmesine delalet eder. Rüya sahibinin yazın yazlık evinde, kışın kışlık evinde mutlu mesut, özgür bir şekilde yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada kendi bahçesinden yeşillik toplamak kazandığı paranın helal olduğu ve malını doğru ve idareli kullandığı anlamına gelir.

RÜYADA YEŞİLLİK SULAMAK





Rüyada yeşillik sulamak, kişinin hal ve hareketlerinin güzel ve ahlaklı olduğu anlamına gelir. Kişi alçakgönüllü ve insanlara yardım eden yardımsever bir kişidir. Çevresindeki insanlara faydası dokunan hayırlı ve duyarlı bir kişidir. Kişinin hak yolunda makbul olmaya ve haksızlığa karşı boğun eğmeyeceğine delalet eder. Kişinin tarla sulaması gayretinin ve gücünün olmasına ve uzun saatler çalışmasına delalet eder.

RÜYADA YEŞİLLİK YIKAMAK

Rüyada yeşillik yıkamak, kişinin keyifli bir organizasyona katılacağı anlamına gelir. Cefasının da sefasının da çok olacağı bu etkinliğe katılmaktan kişi mutluluk duyar. Rüyada yeşil marul yıkamak kişinin sağlığına düşkün bir insan olduğunu ve sağlığını koruyacak aktiviteler yapacağına delalet eder.

RÜYADA YEŞİLLİK VE ÇİÇEK GÖRMEK

Rüyada yeşillik görmek çok uğurlu bir işe girileceğine, gelecek atılımlarının iyi olacağına, başarılı olacağına ve bir zafer kutlaması yapılacağına delalet eder. Rüya sahibinin hayatının en parlak dönemine gireceğine ve bu dönemin çok verimli geçeceğine yorulur. Rüyada yeşiller içinde çiçek görmek tüm engellerin aşılacağı ve dertlerin biteceği anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber rahatın, huzurun ve sevincin artacağına alamet eder.

RÜYADA YEŞİLLİK YOLDA YÜRÜMEK

Rüyayı gören kişinin sabrının sonunda istediği ve hayalini kurduğu kariyere, makama ve zenginliğe ulaşacak demektir. Rüya sahibinin adım adım başarıya ulaştığı şeklinde yorumlanır. Rüyada yeşillik yolda yürürken düşmek, rüya sahibinin hayallerine giden yolda emin adımlarla ilerleyeceğine ve önüne çıkan engellere rağmen kendine olan inancını yitirmeyeceği şeklinde tabir olur. Umudunu, heyecanını ve inancını kaybetmeyeceği ve asla vazgeçmeyeceği anlamlarına gelir.