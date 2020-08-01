Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 684 binden fazla insan hayatını kaybetti, 18 milyona yakın insan salgına yakalandı. Koronavirüse karşı dünyanın pek çok ülkesinde aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, müjdeli haber Rusya'dan geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıkladı.

"KAYIT PROSEDÜRÜ İÇİN BELGELER HAZIRLANIYOR"

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Bakan Murashko basına yaptığı açıklamada, Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını belirterek, "Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı, kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

2 AŞININ DAHA KLİNİK DENEMELERİ BAŞLIYOR

Murashko ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör tarafından geliştirilen başka bir aşının da klinik deneme aşamasında olduğunu vurguladı. Murashko, buna ek olarak, gelecek 1,5- 2 ay içerisinde 2 aşının daha geliştiricilerinin, gönüllüler üzerinde klinik denemelere başlanması için başvuru yapacağını beklediklerini aktardı.