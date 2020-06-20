Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor

Koronavirüse karşı koruyucu tedavi ve önlem amaçlı kullanmak, ilaç fabrikalarında ise antibiyotik ilaçlarında kullanmak üzere sarımsak arayışına giren Rusya, sarımsak ihtiyacını Türkiye'nin tek organik sertifikalı üretim yeri olan Aksaray'dan karşılıyor.

Türkiye'de birçok ilde sarımsak üzerinde laboratuvar ve analiz çalışması yapan Rusya, 2017 yılında Türkiye'nin birçok ilinden aldığı sarımsak numunelerini laboratuvarda inceleyerek analizler yaptı. Yapılan analizlerde Aksaray'ın merkeze bağlı Acıpınar köyünde Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsak numunesinin değerlerinin, aromasının ve besin değerinin çok yüksek çıkması üzerine 3 yıldır ülkenin sarımsak ihtiyacını Aksaray karşılıyor. Koronavirüs salgınının ardından araştırmalarını ve incelemelerini yenileyen Rusya yine besin ve aroma değeri en yüksek çıkan Acıpınar sarımsağını almakta karar kılarken, bu kez sarımsağı sadece antibiyotik ilaçlarda kullanmak için değil, koronavirüse karşı tedavi ve önlem amaçlı kullanmak içinde ithal ediyor. Bu yıl yaklaşık 150 ton sarımsağın ihraç edileceği Rusya'nın dışında Dublin, İran, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan'a da ihraç edilecek.

"RUSYA AKSARAY SARIMSAĞINI ANTİBİYOTİK İLAÇLARINDA KULLANIYOR"

Bir takım araştırma ve çalışmalara göre sarımsağın korona virüse karşı etkili olduğunu ve Almanya'da doçent ve profesörlerin bununla ilgili makaleler yayınladığını belirten sarımsak üreticisi Uğur Öngün, "Ülkemiz son zamanlarda zor şartlardan geçiyor. Bir takım çalışmalara göre sarımsağın korana virüse karşı vücuda bağışıklık kazanıldığı söyleniyor. Bunu tabi Almanya'da birkaç doçent ve profesör doktorun yazdığı makaleler de var. Sarımsağın normalde endüstriyel olarak birçok kullanıldığı bölümler var, özellikle petrol ve gaz. Kokmaması için kullanılıyor Rusya'da. Bununla ilgili de talepler vardı bize. Ama fiyatları düşük olduğu ve bizim ürünlerimizin değerleri yüksek olduğu için antibiyotik firmasına öncelik verdik. Antibiyotik firmasında bunu özellikle antibiyotiğe kullanılıyor, ilaçlarda kullanılıyor. Çünkü vücut bağışıklık kazandığı için, yani virüse karşı savaştığı için ve biliyorsunuz sarımsağı Hollanda'da küçük dişlerini soyup günlük ya da her üç güne bir yutuluyor. Koku kesinlikle yapmıyor. Ama dediğim gibi içindeki besin değerleri ile alakalı" dedi.

"KESKİN AROMASI VE ZENGİN BESİN İÇERİĞİYLE RAĞBET GÖRÜYOR"

Aksaray'dan giden sarımsakların Rusya'da laboratuvarda incelendiğini dile getiren Uğur Öngün, "Bu sarımsaklar Rusya'ya gittiği zaman laboratuvara giriyor ve inceleniyor. Özellikle tarım bakanlığı bunu inceliyor. Bize içindeki değerlendir bahsettiler. Bize verdikleri laboratuvar sonuçları vardı. Ben orada gördüm antibiyotik firmasında sarımsağın ne kadar önemli olduğunu. Ben inanıyorum ki insanların ilaç yerine sarımsağı tüketmeleri bence daha mantıklı. Aksaray ürünleri ve bu cins sarımsaklar genelde çok rağbet gördüğü için yurt dışında, özellikle keskin aroması ve içindeki besini ile çok rağbet görüyor. Biz de bu rağbete göre bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde ARGE çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"RUSYA'YA ANTİBİYOTİK SARIMSAK İHRACATI 3 YIL ÖNCE BAŞLADI"

Rusya'ya sarımsak ihracatının 3 yıl önce başladığını ve Türkiye'nin birçok ilinden numuneler alındığını belirten Öngün, "Aslında 3 yıl öncesinde bizim ihracatımız başladı ve Türkiye'nin belirli yerlerinden belirli sarımsak numuneleri alındı. Bizim Aksaray sarımsağının numune değerleri volkanik bölge olduğu için çok yüksek çıktı. Bunun içinde Rusya'da bir antibiyotik firmasıyla 2017 yılında anlaşıldı. İlk olarak Türkiye'den 2017 yılında Rusya'ya ilk sarımsak ihracatını gerçekleştirdik. Rusya bu sarımsakları antibiyotik firmasında kullanıyor. Bu yıl ki normalde Aydın Öngün'ün hedefi 150 ton ile 200 ton arasında. Şu anda kontratlar 200 ton üzerinde ama korona virüsten dolayı maalesef kota var ve bunu aşmaya çalışıyoruz. Onun dışında Dublin, İrlanda'da büyük bir teklifimiz var. Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan. Ama öncelik olarak Rusya. Çünkü antibiyotik firması bizim için önemli bir firma" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN TEK ORGANİK SERTİFİKALI SARIMSAK ÜRETİM TARLASI

Organik üretimin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Öngün, "Üretilen sarımsaklarımız organik, tam organik sertifikalı. Türkiye'de sarımsak organik olarak, tam anlamıyla organik olarak Aksaray'da üretiliyor. Sadece Aksaray'da üretimi var. Bu sarımsağı üreten çiftçimizde Aydın Öngün. Kendisi ortalama yılda 150 ve 200 ton arası organik sarımsak üretimi yapıyor. Kendisi bu yaptığı üretimi başta Rusya olmak üzere Dublin, İrlanda, çek Cumhuriyeti ve Gürcistan olmak üzere bu yılki siparişleri, bu ülkelere gönderiyor. Ülkemize yaptığımız ihracatlardan bir katkı sağlamışsak ne mutlu bize. İhracata daha çok önem verip Türkiye'ye döviz getirisini daha yüksek rakamlara çıkartmayı hedefliyoruz. Ama inşallah bu yıl ki ihracatlarımızdan sonra, korona virüsten sonra daha da yüksek bir ihracata ulaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKSARAY'DAKİ HAYVANCILIK TOPRAĞIN ORGANİK ORANINI YÜKSELTİYOR"

Ziraat Mühendisi Emrah Karaaslan ise, Aksaray topraklarının hayvancılığın gelişmiş ve yoğunlukla yapılmasından dolayı toprakların doğal gübrelenme oranının yüksek olduğunu belirterek, bu oranla birlikte oluşan toprak organikliğinin ürünlere de yansıdığını ifade etti. Ziraat Mühendisi Karaaslan, "Özellikle toprağımızın alüvyal yapıda olması zengin içeriği ekilen bitkilerde etkisini gösteriyor. Aksaray hayvancılık bölgesi olduğu için topraklarımızın organik maddesi, yani hayvan gübresi oranı çok yüksek. Bu hayvan gübresinin kullanılması nedeniyle de bu direk besinlere, yani ekilmiş olan ürünlere yansıyor kalitesi. Aksaray'da yetişen sarımsaklarımızın kalitesi, topraklarımızın yapısı, zenginliği itibari ile dünyada bir numara diyebiliriz yani" dedi.

"AKSARAY SARIMSAK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ"

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Şu anda sarımsak üretimi ve kalitesinde Türkiye üçüncüsüyüz. Türkiye'de tüm marketlerde, sucukçuların birçoğu Aksaray sarımsağını kullanıyor. 15 bin dekar alanda yaklaşık 20 bin tona yakın sarımsak üretiyoruz. Bu da Aksaray ve ülkemiz için çok iyi bir rakam. Şu anda da Türkiye üçüncüyüz. Ürettiğimiz sarımsak da tamamen katkısız ve organik sarımsak. Organik sertifikası olan bir sarımsak. Türkiye'de organik sertifikalı olan yer tek Aksaray" şeklinde konuştu.

Sarımsak üretiminde Aksaray'ın Türkiye üçüncüsü olduğuna değinen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Aksaray'ın sarımsak üretimi ile Türkiye'de 3. sırada. 15 bin ton alanda yaklaşık 20 bin ton sarımsak üretimi yapıyoruz. İnşallah pandemi sürecinde de tarımsal üretimimiz devam ediyor. Sarımsak hasatlarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. rekolte de geçen seneye göre yüzde 30 artış var. İnşallah bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN EMEKLERİNE SAĞLIK"

Sarımsak tarlalarında tarım ve hayvancılık heyeti ile birlikte incelemelerde bulunan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Tarım şehri Aksaray'ımız da bugünde sarımsak hasadında çiftçilerimizle beraberiz. Aksaray'ımız sarımsak üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer alıyor, rekolte açısından. Bu yılda öngörümüz inşallah 15 bin dekar alanda 20 bin tona yakın sarımsak rekoltesini hedefliyoruz. İnşallah bereketli olması dileğiyle, çiftçilerimizin emeklerine sağlık. Ülkemizin sarımsak ihtiyacını karşılamanın da mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya gönderilen sarımsak üretim merkezinin sahibi Aydın Öngün de, "Sarımsak ekiyoruz, üretiyoruz. Yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Organik sarımsak olarak üretip yurt dışına yapıyoruz" dedi.