Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısının üretimi başladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk güzel haberi Rusya vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıklamasından sonra bugün de 'Sputnik V' adı verilen aşının üretimine başlandığı duyuruldu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı" ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ TÜM DENETİMLERİ GEÇTİĞİNİ BİLİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum" ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Covid-19 aşısı 'Sputnik V'nin üretimine başlandığı bildirildi.