Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı

Geçtiğimiz pazar sabaha karşı başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma dünyanın gündeminden düşmüyor. Tansiyon hala çok yüksekken Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüştü. Görüşmeyi yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI TEMASLARI MOSKOVA'DA SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara siyasi ve diplomatik çözüm bulunması için gereken koşulları sağlamak amacıyla hem ulusal düzeyde hem de AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de dahil uluslararası temasları Moskova'da organize etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

DERHAL ATEŞKESİ SAĞLAMA VE TANSİYONU DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Dağlık Karabağ'da devam eden geniş kapsamlı askeri faaliyetlerden ciddi endişe duyduğunu söyleyen Lavrov, mevkidaşlarına derhal ateşkesi sağlama ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Lavrov, provokatif ve savaş yanlısı söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydederek tarafların en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurguladı.

AB'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kullanılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek çözüm yolu müzakerelerdir." ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.