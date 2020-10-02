Rusya'da otoyol ortasında aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu
Rusya'da otoyol ortasında aracı arızalanan sürücü, arkadan gelen tırı fark edince aracından inip yolun karşısına koştu. Ölümden saniyelerle kurtulan sürücünün o anları bir başka sürücü tarafından görüntülendi.
Rusya'nın St. Petersburg otoyolunda seyir halindeki bir otomobil sürücünün aracı, orta şeritte arızalandı. Orta şeritte kalan sürücü, arkadan bir tırın geldiğini fark etti. Can havliyle araçtan çıkıp koşmaya başlayan sürücü, saniyeler içinde ölümden kurtuldu. Tır orta şeritteki araca arkadan vururken, araç bariyerlerin üzerine fırladı. Kazanın ardından bölgede trafik uzun bir süre aksarken, ekipler tarafından otomobil bariyerlerin üzerinden kaldırıldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bölgenin trafik müfettişliği yaptığı açıklamada otoyolda maksimum hız sınırının 110 olduğunu, ancak tırın 130 kilometre hız ile ilerlediğini ve tırın frenlerinin tutmadığını belirtti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı açıklanırken, saniyeler içinde koşarak ölümden kurtulan sürücünün görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.